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Gambie : Barrow et Minteh dans la sélection contre le Sénégal

La Gambie se prépare à un duel amical de haute intensité contre le Sénégal, voisin et rival régional. Cette rencontre est programmée le 31 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et le sélectionneur Johnathan McKinstry a rendu publique une liste de 23 joueurs retenus pour l’occasion.

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Gambie : Barrow et Minteh dans la sélection contre le Sénégal
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Parmi les joueurs appelés figurent des éléments connus du public comme Yankuba Minteh et Musa Barrow. La sélection inclut également Youssoupha Sanyang, formé au Sénégal et passé par les équipes de jeunes de ce pays, ce qui ajoute une saveur particulière à ce face-à-face entre voisins.

Cette confrontation unique durant la fenêtre internationale servira de préparation pour les prochaines échéances de la Gambie, équipe absente de la prochaine Coupe du monde mais désireuse de se jauger face à une formation de haut niveau.

À noter que, pour peaufiner son propre réglage avant le Mondial 2026, le Sénégal disputera un match amical contre le Pérou en France trois jours avant d’accueillir les Scorpions.

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La sélection gambienne

Gardiens : Ebrima Jarju, Sheikh Sibi, Baboucarr Gaye.

Défenseurs : Omar Colley, Sheriff Sinyan, Abubacar Sedi Kinteh, Yaya Bojang, Alagie Saine, Sainey Sanyang, Joseph Ceesay, Tijan Sohna.

Milieux : Ebrima Adams, Abubakr Barry, Jesper Ceesay, Mouhamadou Drammeh.

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Attaquants : Abdoulie Manneh, Abdoulie Sanyang, Musa Barrow, Yankuba Minteh, Abdoulie Ceesay, Adama Bojang, Youssoupha Sanyang, Salieu Dramme.

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