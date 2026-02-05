Gambardella : les affiches des huitièmes de finale dévoilées

La Fédération Française de Football a procédé ce jeudi à la pause méridienne au tirage au sort des rencontres comptant pour les huitièmes de finale de la coupe Gambardella. Parmi les 16 formations encore en compétition, quinze évoluent au niveau national et une seule représente le niveau régional : la SA Mérignac.

Le club qui défend son titre, le Stade Rennais, se déplacera sur la pelouse de Valenciennes pour tenter de poursuivre sa course dans la compétition. De son côté, la petite poule de Mérignac accueillera un ogre du tournoi, l’Olympique Lyonnais. Toutes ces oppositions ont été programmées le dimanche 1er mars 2026.

Le tableau offre plusieurs confrontations attractives entre équipes de l’échelon national, avec quelques affiches susceptibles de réserver de belles empoignades : des clubs historiques comme le Paris Saint-Germain ou le FC Nantes retrouveront des adversaires exigeants, tandis que d’autres rencontres promettent des duels serrés entre formations aux parcours similaires.

Tirage des huitièmes de finale