Galatasaray: le prix de Victor Osimhen fixé

Courtisé par les plus grands clubs européens, Victor Osimhen pourrait quitter Galatasaray en cas d’offre supérieure à 120 millions d’euros. Le club turc, conscient de la valeur de son attaquant, reste toutefois attentif à sa succession avant d’envisager un départ.

Le feuilleton Victor Osimhen continue d’agiter Galatasaray. Selon l’analyste turc Zeki Uzundurukan, le club stambouliote envisagerait un départ de son buteur vedette à un prix fixé à 120 millions d’euros, voire davantage. Malgré la signature d’un contrat longue durée l’été dernier, l’international nigérian reste au cœur des convoitises. Ses performances de haut niveau, qui le placent parmi les attaquants les plus redoutés du moment, attisent l’intérêt de plusieurs cadors européens. Le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid suivent notamment son dossier de près.

Intervenant sur la chaîne Libero TV, Uzundurukan a évoqué une position claire de la direction stambouliote : « Galatasaray envisage une vente de Victor Osimhen pour un montant supérieur à 120 millions d’euros. Le club devra toutefois s’assurer de pouvoir le remplacer. Mais si le joueur souhaite partir et qu’une offre adéquate arrive, son départ deviendra inévitable. » À l’approche du derby face à Fenerbahçe, les recruteurs des plus grandes écuries — du Bayern Munich à Arsenal FC en passant par la Juventus FC — devraient scruter avec attention la prestation du buteur. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ancien joueur du SSC Napoli affiche des statistiques solides cette saison, avec 20 réalisations et 7 passes décisives toutes compétitions confondues.



