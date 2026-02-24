Galatasaray: la mise au point ferme sur le dossier Victor Osimhen

Un journaliste turc a démenti toute lettre d’avertissement envoyée par Victor Osimhen pour salaires impayés et assure qu’aucune tension financière ne perturbe le club avant le choc retour face à la Juventus.

Le journaliste turc Nevzat Dindar a tenu à éteindre l’incendie autour d’une supposée mise en demeure envoyée par Victor Osimhen à Galatasaray SK pour des retards de salaire. Au lendemain du large succès (5-2) des Stambouliotes face à la Juventus FC en huitième de finale aller de la Ligue des champions, des rumeurs de tensions financières ont circulé sur les réseaux sociaux, évoquant une crise interne et des paiements différés.

À la veille du match retour en Italie, Dindar a formellement démenti ces allégations, dans des propos relayés par Habersarikirmizi. « L’affirmation selon laquelle Osimhen aurait envoyé une lettre d’avertissement au club en raison de retards de paiement est absolument fausse », a-t-il assuré.

Le journaliste précise que les joueurs étrangers évoluant en Turquie sont familiers de certains décalages, tant qu’ils restent dans le cadre légal. « Les joueurs étrangers sont habitués aux retards dans les limites légales (trois mois) et les comprennent. Osimhen se rendra également en Italie », a-t-il ajouté.

Selon lui, les salaires étant contractuellement garantis, un différé d’un ou deux mois ne constitue pas un sujet d’inquiétude majeur pour les joueurs, davantage attentifs aux primes de performance. « Un versement de prime conséquent a d’ailleurs été effectué avant le match contre la Juventus », a-t-il souligné.

Conclusion de Dindar : « Victor Osimhen n’a aucun paiement en souffrance de la part de Galatasaray. En bref, il n’y a aucun problème particulier. Osimhen perçoit son salaire tout en générant des revenus pour Galatasaray. » De quoi recentrer l’attention sur le terrain, alors que le club turc s’apprête à défendre son avantage acquis à l’aller.

