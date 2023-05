Gabon : un marin russe et 02 géorgiens enlevés par des pirates

- Publicité-

Un vraquier américain a été attaqué par des pirates au large du port gabonais d’Owendo, dans la nuit de lundi à mardi. Les assaillants ont enlevé le capitaine russe du navire ainsi que deux de ses officiers géorgiens. Les attaques de navires marchands dans le golfe de Guinée sont fréquentes et posent un réel danger pour les marins.

Dans la nuit de lundi à mardi, des pirates ont attaqué le Grebe Bulker, un navire appartenant à la compagnie américaine Eagle Bulk Shipping Inc, alors qu’il était amarré au large du port commercial gabonais d’Owendo. Les assaillants ont enlevé le capitaine russe et deux officiers géorgiens avant de prendre la fuite. Le navire était vide au moment de l’attaque, en attente de chargement d’une cargaison de manganèse, l’un des principaux produits d’exportation du Gabon.

Les attaques de navires marchands dans le golfe de Guinée sont relativement fréquentes et posent un réel danger pour les marins. Le Gabon, qui s’étend sur 800 km de littoral en bordure du golfe, est particulièrement exposé à la piraterie maritime. Les gangs nigérians sont souvent responsables de ces attaques, se rendant à bord de vedettes rapides depuis des cachettes côtières pour attaquer des navires à proximité.

La piraterie dans cette région est un problème majeur pour le commerce international et la sécurité maritime. Cependant, le Bureau maritime international (IMB) a fait savoir que le nombre d’attaques signalées dans le monde au cours des trois premiers mois de 2023 était le plus bas depuis 1993. Malgré cette baisse, les autorités locales et internationales doivent redoubler d’efforts pour garantir la sécurité des navires et des équipages.