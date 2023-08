Gabon: repos forcé pour Ali Bongo, fin de règne d’une dynastie de 56 ans

Le coup d’État survenu au Gabon dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août 2023 met fin au règne de la famille Bongo et renvoie Ali Bongo au repos, alors qu’il s’apprêtait encore à briguer un troisième mandat. Les militaires ont profité de la controverse entourant les élections générales de 2023 pour mettre fin à une dynastie qui a duré 56 ans.

Dans un règne historique de 56 ans impressionnants, la famille Bongo a tenu les rênes du pouvoir au Gabon. Leur règne, qui a commencé avec feu Omar Bongo en 1967, a en effet laissé une marque indélébile sur le paysage politique de la nation, surtout avec Ali Bongo qui a pris le relais depuis 2009.

Le règne des Bongo a pris fin depuis quelques heures par l’action des militaires qui ont dénoncé des « résultats tronqués » à l’issue des élections générales de 2023 où Ali Bongo Ondimba venait d’être déclaré gagnant par le Centre gabonais des élections (CGE).

Au cours de leur long mandat, la dynastie Bongo a été témoin de transformations, de défis et sans doute de triomphes. Le leadership de la famille Bongo a joué un rôle important dans le développement du Gabon, tant sur le plan national qu’international.

Cependant, comme pour tout règne prolongé, des défis et des critiques ont également émergé. La qualité de la gouvernance, la transparence et la concentration du pouvoir au sein d’une seule famille ont longtemps suscité des interrogations. Ces préoccupations ont donné lieu à des débats et des discussions sur la nécessité de réformes politiques et d’une plus grande inclusivité dans les processus démocratiques du Gabon.

Un nouveau chapitre inachevé…

La famille Bongo, malgré l’état de santé visiblement faible d’Ali Bongo, venait juste d’ouvrir un nouveau chapitre de leur règne. Mais très vite, ils ont vu les militaires sur leur chemin. Aussitôt déclaré élu, aussitôt déposé. Ali Bongo n’a même pas eu le temps de prononcer son premier discours en tant que président de la République du Gabon pour son troisième mandat.

Quelques jours avant le coup d’État, les signes d’une crise politique étaient déjà visibles. L’opposition dénonçait déjà des fraudes électorales. Dans la foulée, le gouvernement a décidé de couper la connexion internet et d’instaurer un couvre-feu dans le pays.

Les putschistes ont dénoncé « une gouvernance irresponsable et imprévisible, qui entraîne une détérioration continue de la cohésion sociale, avec le risque de conduire le pays dans le chaos ». Le processus électoral qu’ils qualifient de « non transparent » est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. « Aujourd’hui, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI), au nom du peuple gabonais et garants de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime actuel », a déclaré le porte-parole de la junte.

Parti par la petite porte ?

Plusieurs observateurs de la vie politique gabonaise s’accordent à dire qu’Ali Bongo aurait pu bénéficier d’une sortie honorable s’il avait renoncé au troisième mandat. Il est évident que ce troisième mandat génère une crise politique et une instabilité socio-économique.

La joie spontanée observée dans les rues du pays à l’annonce du coup d’État est le signe de la désapprobation par une partie du peuple gabonais du troisième mandat qui venait d’être accordé à Ali Bongo.