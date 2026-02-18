Benin Web TV
Gabon : plusieurs réseaux sociaux coupés le 18 février après suspension annoncée par la HAC

Mercredi 18 février 2026, plusieurs plateformes de réseaux sociaux sont devenues inaccessibles depuis le Gabon, privant des milliers d’utilisateurs d’un canal majeur d’échange et d’information.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
La coupure est survenue quelques heures après une décision de la Haute autorité de la communication (HAC) qui avait annoncé la suspension de ces services pour une durée indéterminée, expliquant sa décision par la nécessité d’empêcher des « débordements susceptibles d’attiser les tensions ».

Ce blocage intervient dans un contexte politique et social déjà tendu : le président Brice Oligui Nguema a récemment affronté, entre janvier et février, ses premières vagues de protestation populaire, marquées notamment par une grève des enseignants qui perdure depuis plus d’un mois dans certaines localités.

Sur le terrain, la restriction des réseaux complique la circulation rapide des informations et rend plus difficile la coordination entre syndicats, citoyens et médias indépendants. Pour une partie de la population, l’accès aux nouvelles et aux échanges communautaires se retrouve fortement perturbé.

Enjeux et conséquences

Du point de vue des autorités, la suspension vise à contenir la diffusion de messages jugés susceptibles d’inciter à la violence ou au désordre. À l’inverse, des acteurs de la société civile et des observateurs y voient un risque d’entrave à la liberté d’expression et à la transparence des événements en cours.

Au-delà des débats politiques, la coupure a des retombées pratiques : entreprises, journalistes indépendants et professionnels de l’éducation doivent revoir leurs modes de communication, tandis que des populations isolées cherchent des alternatives pour rester informées et échanger.

À l’heure où les autorités n’ont pas indiqué de calendrier pour une éventuelle réouverture des services, la situation reste mouvante et suscite une attention soutenue tant au niveau national qu’à l’étranger.

