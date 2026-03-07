Gabon : Paris a entravé à une enquête pour crimes contre l’humanité selon l’hebdomadaire Marianne

L’hebdomadaire Marianne publie, le jeudi 5 mars, une enquête qui met en cause le comportement du ministère français des Affaires étrangères dans le cadre d’une instruction judiciaire ouverte à Paris. Selon le magazine, des éléments auraient été retenus alors que la justice française cherchait à faire la lumière sur les violences liées à la crise postélectorale gabonaise de 2016.

Les magistrats en charge des plaintes, déposées après l’assaut contre le quartier général de Jean Ping, avaient sollicité une importante transmission de pièces auprès du Quai d’Orsay. Sur les 315 documents réclamés, le ministère n’aurait transmis que 35 dossiers, toujours d’après les informations diffusées par Marianne.

L’article vise en particulier deux cadres supérieurs du ministère, qu’il désigne comme impliqués dans ces manquements à la coopération documentaire. Le hebdomadaire suggère que ces insuffisances ont entravé l’avancée de l’enquête parisienne.

Le contexte remonte aux affrontements qui ont suivi la présidentielle de 2016 au Gabon, épisode marqué par des heurts et des procédures judiciaires visant des faits survenus pendant cette période. Les demandes de pièces adressées à la France s’inscrivent dans une démarche judiciaire visant à établir les responsabilités de ces événements.

Questions de transparence et d’entraide judiciaire

Les révélations de Marianne relancent les interrogations sur la manière dont les institutions françaises accompagnent les investigations portant sur des incidents internationaux. Le faible volume de documents fournis soulève des doutes sur la transparence des échanges entre le ministère et les juges instructeurs.

Au-delà des aspects strictement procéduraux, ces faits posent également la question des conséquences diplomatiques et judiciaires qu’engendrent des réponses partielles ou tardives aux demandes d’entraide internationale, notamment lorsque des affaires touchent à des crises politiques à l’étranger.