Gabon : les Chefs d’entreprises endettés envers la Caisse nationale de sécurité sociale interdits de sortie du pays

Au Gabon, un décret ministériel impose désormais une interdiction de sortie du territoire à tout chef d’entreprise qui demeure débiteur auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La mesure vise spécifiquement les dirigeants d’entreprises dont les arriérés de cotisations n’ont pas été régularisés.

Ce texte porte la signature conjointe des ministères en charge des Affaires sociales, de la Défense et de l’Intérieur, selon la version qui a circulé en ligne. Avant même sa publication officielle, le contenu du décret a été relayé massivement sur les réseaux sociaux, provoquant une large attention publique.

La diffusion anticipée du document a alimenté des inquiétudes au sein du tissu économique. Plusieurs responsables d’entreprises interrogés ont exprimé leur crainte que cette contrainte administrative ne vienne alourdir un climat d’affaires déjà fragile et compliquer les relations entre l’État et le secteur privé.

Pour beaucoup de chefs d’entreprise, la perspective d’une restriction de déplacement ajoute une pression supplémentaire : elle menace non seulement la mobilité des dirigeants, mais aussi la capacité des sociétés à honorer des rendez‑vous commerciaux ou des engagements à l’étranger.

Questions pratiques et effets attendus

Plusieurs points restent flous quant à l’application concrète du dispositif : modalités d’identification des personnes visées, durée de la restriction, voies de recours possibles et coordination avec les services aux frontières. Ces incertitudes suscitent des interrogations chez les juristes et les opérateurs économiques.

Au plan économique, les observateurs redoutent des conséquences négatives potentielles, notamment un climat moins attractif pour les investisseurs étrangers et des difficultés supplémentaires pour les entreprises en phase de redressement. La mesure pourrait aussi pousser certains dirigeants à privilégier des solutions informelles pour préserver leur liberté de mouvement.

