Gabon: le président Ali Bongo annonce sa candidature pour la présidentielle de 2023

« A titre personnel, j’ai également traversé une terrible épreuve. Aujourd’hui, je l’ai totalement et définitivement surmontée », a affirmé Ali Bongo qui, après son accident vasculaire cérébral (AVC), se dit complètement guéri et prêt pour un troisième mandat à la tête du Gabon.

Samedi, à Libreville, à l’occasion de la 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais (PDG), le parti au pouvoir, le président Ali Bongo s’est adressé aux militants et sympathisants du PDG. Avec un ton de conciliation, il a appelé à plus d’engagement, d’union et remercier les membres du partis. Le patron du PDG a également fait une déclaration qui fait déjà objet de débat à Libreville.

