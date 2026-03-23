Gabon : la ministre des Affaires étrangères coordonne l’arrivée des premiers rapatriés à Libreville du moyen Orient

Une première cohorte de ressortissants gabonais bloqués au Moyen-Orient a regagné le sol national dimanche 22 mars. Trente-six personnes sont arrivées à Libreville à bord d’un vol commercial d’Ethiopian Airlines, où un comité officiel dirigé par la ministre des Affaires étrangères les a pris en charge à leur descente d’avion.

Parmi les rapatriés, des témoignages font état d’une forte détresse vécue dans les zones touchées par les combats. À Dubaï, une femme installée à proximité de l’aéroport raconte des nuits d’angoisse : même lorsque les systèmes de défense interceptaient les projectiles, le fracas des explosions se faisait ressentir jusque dans les immeubles.

Un autre passager, venu pour de courtes vacances avant que la situation ne dégénère, relate des alertes quasi permanentes sur les téléphones invitant à se mettre à l’abri et la vision, dans le ciel, de missiles traçant leur route — des scènes inconnues pour beaucoup de Gabonais et source d’un choc profond.

À leur arrivée à l’aéroport, les rapatriés ont été orientés vers une salle dédiée où des équipes de psychologues leur ont proposé un accompagnement immédiat. Des parents, soulagés, ont retrouvé des proches venus poursuivre leurs études ou travailler et peinaient encore à reprendre contact pendant les heures les plus difficiles.

Publicité

Mesures et suites de l’opération