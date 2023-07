Gabon : fin de suspense, Ali Bongo annonce sa candidature à un 3ème mandat

- Publicité-

Le président Ali Bongo sera candidat à la présidentielle du 26 août prochain. L’annonce a été faite ce dimanche 9 juillet 2023 lors d’un déplacement à Nkoku, près de la capitale, Libreville.

Discours solennel d’Ali Bongo en présence de son épouse aux travailleurs de la zone économique spéciale de Nkok, à une vingtaine de kilomètres de Libreville, la capitale du Gabon. Et, l’annonce tant attendue de sa candidature à la présidentielle le 26 août.

« J’annonce officiellement aujourd’hui, je suis candidat », a déclaré Ali Bongo. « Je sais qu’ensemble, ensemble, tous ensembles, unis par la volonté de Dieu, nous gagnerons », a ajouté le chef de l’État. « Candidat pour poursuivre le travail. Candidat pour amener le Gabon plus loin, beaucoup plus loin. Candidat pour gagner la bataille économique. Candidat pour gagner la bataille du travail. Candidat pour gagner la bataille du changement », a souligné Ali Bongo.

Âgée de 64 ans, le chef de l’État a été élu pour la première fois en 2009 après le décès de son père, Omar Bongo Ondimba, qui a dirigé le pays pendant plus de 41 ans, avant d’être réélu de justesse en 2016. Sa candidature devra être entérinée par un congrès prévu lundi de son tout-puissant Parti démocratique gabonais (PDG), qui domine largement le parlement et est aussi grand favori aux élections législatives et municipales, qui se tiendront le même jour que l’élection présidentielle du 26 août.

L’investiture officielle lundi de M. Ali Bongo au poste de PDG ne sera qu’une formalité, le parti le suppliant de briguer un troisième mandat depuis plus d’un an. La clôture des candidatures officielles est mardi.

L’opposition procède pour l’instant en ordre très dispersé, une vingtaine de personnalités ont déjà annoncé leur intention de s’opposer à Ali Bongo. S’ils ne s’unissent pas derrière un candidat commun dans les sept semaines qui précèdent l’élection, ils auront peu de chances d’affronter le sortant lors d’un scrutin à un tour, qui décidera du vainqueur à la majorité relative dans ce pays pétrolier et riche État d’Afrique centrale.

La campagne officielle se déroulera du 11 août au 25 août à minuit, mais la plupart des candidats font campagne dans tout le pays depuis un an, le président Bongo y intensifiant une « tournée républicaine » intensive de promesses de dons ces derniers mois. La « pré-campagne » financée par l’État, condamne l’opposition.