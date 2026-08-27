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Gabon : enquête et contrôles douaniers renforcés contre le trafic de câbles en cuivre

Le gouvernement gabonais a annoncé le 25 août l’ouverture d’une enquête sur les vols de câbles en cuivre et les actes de sabotage qui perturbent le réseau internet, avec un renforcement immédiat des contrôles douaniers sur les conteneurs destinés à l’exportation. Les autorités cherchent ainsi à enrayer un trafic qui affecte plusieurs infrastructures stratégiques.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Gabon : enquête et contrôles douaniers renforcés contre le trafic de câbles en cuivre
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Le gouvernement gabonais a averti que les entreprises impliquées dans l’achat ou la revente de câbles obtenus frauduleusement s’exposent à des poursuites judiciaires. L’avertissement vise les opérateurs économiques susceptibles d’alimenter les circuits de recel.

Hermann Immongault a réuni le 26 août à Libreville les opérateurs du recyclage des métaux en présence du ministre de l’Économie Thierry Minko et du directeur général des Douanes. Cette réunion a servi à rappeler le durcissement annoncé la veille.

Les services douaniers ont reçu pour instruction de renforcer les contrôles sur les cargaisons de métal et sur les conteneurs destinés à quitter le pays. Le dispositif vise à freiner l’écoulement à l’exportation de câbles volés.

Les actes de sabotage signalés autour de cette affaire ne touchent pas seulement les télécommunications : les réseaux électriques et ferroviaires sont aussi concernés.

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