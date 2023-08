Gabon: coupé lors des élections, l’accès à Internet rétabli par les putchistes

L’accès à Internet au Gabon a été rétabli après une interruption de trois jours en raison des élections présidentielles. C’est ce que rapporte l’Agence France-Presse (AFP).

Plus tôt, après la fermeture des bureaux de vote, dans le pays un couvre-feu a été imposé et l’accès à Internet a été bloqué. Selon un représentant du gouvernement, cela a été fait afin de prévenir la violence, l’incitation à la violence et la diffusion de fausses informations. Avant cela, les frontières extérieures du Gabon avaient été fermées. Comme l’a déclaré le ministre de l’Intérieur Lambert-Noël Matha, il y avait dans le pays des forces capables de saper la stabilité et la paix. La diffusion de la chaîne de télévision française France 24 et de la station de radio RFI a également été suspendue.

Le coup d’État est survenu presque immédiatement après que le centre électoral national du Gabon a annoncé que le président actuel Ali Bongo Ondimba avait été réélu pour un troisième mandat avec 64,2% des voix. Le principal rival du chef de l’État était Albert Ondo Ossa, qui a obtenu 30,7% des voix. L’opposition a annoncé des violations électorales et un désaccord avec les résultats.