Gabon : 27 candidats déclarés à la présidentielle, Jean Ping renonce

Le dépôt des candidatures pour les élections générales au Gabon a pris fin, avec 27 candidats qui ont soumis leur dossier pour l’élection présidentielle du 26 août. Parmi eux, le président sortant Ali Bongo Ondimba, tandis que Jean Ping, principal opposant d’Ali Bongo depuis 2016, a renoncé à participer au scrutin, dénonçant un manque de transparence et de crédibilité.

Dimanche soir, le Centre gabonais des élections (CGE) a clôturé la période de dépôt des candidatures pour les élections municipales, législatives et présidentielle, qui se tiendront le 26 août au Gabon. Pour l’élection présidentielle, 27 candidats ont soumis leur dossier au CGE, dont le président sortant, Ali Bongo Ondimba. Le CGE examinera les dossiers dès ce lundi 17 juillet et publiera la liste définitive des candidats retenus d’ici le 26 juillet.

Jean Ping, principal opposant d’Ali Bongo depuis 2016, a décidé de ne pas participer à l’élection présidentielle, exprimant ses inquiétudes quant à la transparence et à la crédibilité du scrutin. Ali Bongo Ondimba, âgé de 64 ans et au pouvoir depuis 2009, se présente pour un troisième mandat et affrontera 26 autres candidats à l’élection présidentielle à un tour.

Récemment, des modifications ont été apportées au Code électoral, exigeant notamment des candidats la déclaration de leurs biens et un certificat de résidence prouvant leur présence continue dans le pays au cours des deux dernières années. Ces changements ont été adoptés suite aux amendements constitutionnels et aux discussions politiques de février 2023.

La compétition électorale a été marquée par des tensions politiques, comme en témoigne la tentative d’irruption au Sénat de plusieurs leaders de l’opposition, accompagnés de leurs partisans, pour protester contre un projet de loi sur les élections. Certains opposants ont critiqué les modifications apportées au Code électoral à moins de deux mois du scrutin. Le gouvernement a affirmé que ces changements étaient en réponse à la demande de l’opposition.