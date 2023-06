Fusillade meurtrière près d’une colonie israélienne en Cisjordanie : 04 morts et 04 blessés

Quatre personnes ont perdu la vie et quatre autres ont été blessées lors d’une fusillade survenue ce mardi, près d’une colonie israélienne en Cisjordanie occupée. Les secouristes israéliens ont rapporté que des assaillants avaient ouvert le feu à proximité d’une station essence, tandis que l’armée a confirmé avoir « neutralisé » l’un des agresseurs.

Dans un acte tragique de violence, une fusillade meurtrière s’est produite près de la colonie d’Eli en Cisjordanie occupée, coûtant la vie à quatre personnes et en blessant quatre autres. Les secouristes israéliens du Magen David Adom ont déclaré que l’incident s’est déroulé à proximité d’une station essence, où des assaillants ont ouvert le feu de manière indiscriminée.

Tsahal, l’armée israélienne, a rapidement répondu à l’attaque en engageant les agresseurs. Au cours de l’opération, l’un des assaillants a été neutralisé, mettant ainsi fin à la menace immédiate. Les forces de sécurité ont sécurisé la zone et lancé une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de l’attaque et identifier les responsables.

Les autorités israéliennes ont condamné fermement cet acte de violence, qualifiant l’attaque de « lâche et impitoyable ». Le Premier ministre israélien a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a déclaré que les responsables de cet acte de terrorisme seraient traduits en justice.

Cette fusillade intervient dans un contexte de tensions croissantes en Cisjordanie occupée, où les affrontements entre les colons israéliens et les Palestiniens se sont multipliés ces derniers mois. Les violences récentes soulèvent des préoccupations quant à une escalade plus large du conflit et mettent en évidence la nécessité d’une solution pacifique et durable pour résoudre le conflit israélo-palestinien.