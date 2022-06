Fusillade au Texas: l’école d’Uvalde, où 19 enfants ont été tués, sera totalement rasée

L’école élémentaire d’Uvalde, au Texas, où un homme armé a tué 19 élèves et deux enseignants le mois dernier, sera démolie, a déclaré le maire de la ville.

“Vous ne pouvez pas demander à un enfant ou à un enseignant de retourner dans cette école, jamais.” Le maire d’Uvalde, cette ville du Texas où 19 enfants et deux maîtresses ont été tués en mai par un jeune de 18 ans, a exprimé mardi 21 juin son intention de démolir l’établissement où s’est déroulé le drame.

Don McLaughlin a fait cette annonce lors d’une réunion avec les habitants qui voulaient des réponses après la fusillade, notamment autour de la gestion de la fusillade par la police accusée d’avoir trop attendue avant d’intervenir. “De ce que je sais -et j’ai eu cette discussion avec la police- l’école sera démolie”, a-t-il déclaré lors de ce conseil, sans préciser la date.

Sur la chaîne de télévision MSNBC, le sénateur démocrate de l’État du Texas Roland Gutierrez avait déjà évoqué cette idée fin mai. “Il est hors de question qu’ils reviennent dans cette école” qui accueille 600 enfants, avait-il déclaré. “Le président [Joe Biden] a dit qu’il allait travailler sur un financement [pour détruire et reconstruire l’école]. C’est ça la tristesse de la situation: nous avons un fonds fédéral pour les écoles qui connaissent ce type de dévastation”, avait-il pointé, désabusé.

"There's no way in hell [students] should come back" to Robb Elementary School, @RolandForTexas says of children possibly returning to the school where 19 children and 2 teachers were gunned down.@jdbalart @MSNBC pic.twitter.com/cvZZX1AzFu