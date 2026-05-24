Freeze Corleone relance la polémique en commentant l’affaire Patrick Bruel

Freeze Corleone relance la polémique en publiant sur X un message d’un mot — « Qui ? » — en réaction aux récentes accusations visant Patrick Bruel , une formule qui, bien que brève, est largement identifiée comme liée à un mème à connotation antisémite circulant depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux ; le message a généré plus de 12 000 retweets, 73 000 likes et atteint environ 3 millions de vues en vingt-quatre heures.

Ce nouveau geste alimente un débat déjà ancien autour du rappeur. Depuis ses débuts au sein du collectif 667, Freeze Corleone est régulièrement pointé du doigt pour des références jugées antisémites, complotistes ou en lien avec des figures extrémistes dans ses textes. Plusieurs associations et observateurs avaient auparavant dénoncé des paroles faisant allusion à Adolf Hitler, relayant des théories du complot autour des Juifs ou reprenant des éléments associés à Dieudonné.

Sur le plan judiciaire et administratif, l’artiste a fait l’objet de mesures et de sanctions. En 2020, la sortie de l’album La Menace Fantôme avait suscité des réactions politiques et conduit à l’annulation de concerts dans plusieurs festivals et salles, certaines autorités invoquant un risque de troubles à l’ordre public. En avril 2026, le tribunal correctionnel de Nice l’a condamné pour apologie du terrorisme en lien avec des paroles de la chanson Haaland, une décision assortie de 15 mois de prison avec sursis, d’une amende de 50 000 euros et d’une interdiction de séjour dans les Alpes‑Maritimes ; son avocat a annoncé son intention de faire appel.

Les accusations contre Patrick Bruel et le contexte des plaintes

La publication de Freeze Corleone intervient alors que Patrick Bruel traverse une période judiciaire déjà lourde d’accusations. Selon un article de Mediapart, près d’une trentaine de femmes auraient témoigné, dénonçant des faits s’étendant de 1991 à 2019 et évoquant des agressions sexuelles, des tentatives de viol ou des comportements jugés déplacés. Plusieurs plaintes ont été déposées en France et en Belgique.

Le parquet de Paris a confirmé l’ouverture d’enquêtes visant à regrouper plusieurs accusations contre le chanteur. Parmi les plaignantes, l’animatrice Flavie Flament a déclaré avoir porté plainte pour viol concernant des faits présumés datant de 1991, en précisant qu’elle était mineure au moment des faits allégués.

Face à ces accusations, Patrick Bruel conteste formellement l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré n’avoir « jamais forcé une femme », et demeure présumé innocent dans le cadre des procédures en cours.