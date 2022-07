FreeGunna: Kim Kardashian plaide pour la libération du rappeur Gunna

La star de télé réalité Kim Kardashian s’intéresse à une nouvelle affaire judiciaire et veut voir Gunna, de son vrai nom Sergio Kitchens libéré de sa cellule de prison en attendant son procès.

Kim, qui a aidé plusieurs personnes à sortir de prison au fil des ans, a tweeté son soutien au rappeur Gunna mercredi, avec un hashtag et un clin d’œil à l’une de ses chansons populaires. « #FreeGunna »a partagé Kim avec ses 73,1 millions de followers suivi des emojis disant « Free P »… une référence à sa chanson « Pushin P. »

En effet, le rappeur Gunna est accusé de possession de drogue dans l’intention de distribuer et de recevoir des biens volés. Mais l’accusé a plaidé non coupable des allégations et a écrit une lettre ouverte sur la Constitution américaine le jour de son anniversaire, qu’il a passé derrière les barreaux. Maintenant que Kim Kardashian est de son côté, Gunna pourrait bénéficier de sa célébrité.

Une demande de caution refusée

Pour la deuxième fois, le juge Ural D. Glanville a rejeté toutes les requêtes de l’avocat de Gunna laissant le rappeur coincé dans sa cellule de la prison du comté de Fulton au moins jusqu’à ce que son affaire soit jugée en janvier 2023.

« Sergio Kitchens a/k/a Gunna et l’équipe de défense sont très déçus du refus de la caution. Gunna a produit des preuves substantielles que la caution était justifiée pour lui. L’accusation n’a de nouveau produit aucune preuve du tout. ; au lieu de cela, il a choisi de s’appuyer sur des allégations et des spéculations vagues et non spécifiques par le biais des seules déclarations du procureur. », a répondu l’avocat de Gunna, Steve Sadow à TMZ Hip Hop.