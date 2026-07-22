Frédéric Lepage révèle les injections d’hormones reçues par les frères Bogdanoff pour leur transformation physique

Igor et Grichka Bogdanoff , célèbres pour leur apparence singulière et leur rôle dans la vulgarisation scientifique à travers l’émission Temps X, auraient eu recours à des traitements en Suisse visant à prolonger leur vie, selon les révélations de Frédéric Lepage , ancien producteur de leur émission. Ces soins injectés régulièrement dans une clinique spécialisée auraient également influencé l’évolution de leurs traits faciaux et corporels, donnant lieu à une transformation progressive et notable qui a toujours suscité la curiosité et les suppositions du public.

Jusqu’à présent, l’hypothèse prédominante mise en avant par certains observateurs et personnalités publiques était que les Bogdanoff avaient eu recours à plusieurs opérations esthétiques afin d’obtenir leur apparence qualifiée par certains d’« extraterrestre ». Ces interventions chirurgicales auraient notamment touché le menton, qui semblait allongé et modifié au fil des années. Toutefois, les confidences de Frédéric Lepage apportent un éclairage différent, en revendiquant que leur transformation physique serait liée davantage à des injections spécifiques distribuées lors de ces séjours médicaux en Suisse plutôt qu’à des chirurgies plastiques classiques.

Ces traitements, basés sur des substances particulières, étaient présentés comme des solutions pour augmenter l’espérance de vie, un objectif prioritaire pour les frères Bogdanoff, qui étaient connus pour leur obsession de vivre longtemps. Pour eux, maintenir une apparence jeune et prolonger la vie étaient deux enjeux intimement liés, ce qui les aurait conduits à se tourner vers des méthodes expérimentales en dehors de la France.

Le recours aux injections expérimentales en clinique suisse

Dans une récente interview accordée à La Fabrique des livres, Frédéric Lepage a raconté que les frères se déplaçaient régulièrement dans une clinique suisse spécialisée où ils recevaient des injections d’hormones et de cellules fœtales. Selon ses dires, cette démarche médicale s’inscrivait dans leur volonté de repousser les limites du vieillissement.

« Ils allaient en Suisse, dans une clinique, pour se faire faire des injections d’hormones et de cellules de fœtus », a-t-il précisé, ajoutant que cette pratique représentait une véritable obsession pour eux. Ils percevaient chaque injection comme une victoire sur le temps, renforçant leur sentiment d’avoir gagné en espérance de vie.

Frédéric Lepage a également fait part des tentatives répétées des Bogdanoff pour convaincre leur entourage, y compris lui-même, de recourir à ces traitements. Malgré ces pressions, il explique qu’il n’a pas souhaité s’y soumettre, préférant accepter la mort comme une étape naturelle.

Cette révélation dévoile un aspect méconnu de leurs démarches, souvent interprétées sous un angle plus superficiel par le passé. Leur quête d’éternité ne se limitait pas à une simple volonté esthétique, mais s’inscrivait dans un cadre expérimental plus large lié à la médecine anti-âge.

Des effets visibles attribués aux traitements expérimentaux

Frédéric Lepage considère que les deux frères, décédés en décembre 2021 et janvier 2022 des suites de la Covid-19 à l’âge de 72 ans, ont été en quelque sorte des « cobayes sans le savoir ». Il affirme qu’ils n’avaient pas pleinement conscience des conséquences de ces injections, mais que pour eux, rendre le futur désirable passait par la perspective d’une longévité accrue.

Selon lui, les substances injectées ont provoqué, entre autres, une hypertrophie osseuse, notamment au niveau des traits du visage, ce qui expliquerait les changements physiques spectaculaires observés chez les frères Bogdanoff. Ces transformations morphologiques ont souvent été attribuées à des chirurgies plastiques, ce que Lepage dément fermement.

« On sait aujourd’hui que les substances qu’ils se sont fait injecter provoquaient l’hypertrophie de certaines zones osseuses », a-t-il déclaré, précisant que les supposées opérations esthétiques pour un look « extraterrestre » n’étaient pas la raison principale des modifications apparentes de leur visage et de leur corps.

Ces révélations soulèvent de nouvelles interrogations sur les pratiques médicales secrètes et expérimentales auxquelles certains individus peuvent avoir recours dans leur quête d’immortalité ou de performance esthétique sur le long terme.