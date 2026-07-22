Ève Gilles reprendra ses études à la rentrée après Miss Supranational

À seulement 23 ans, Ève Gilles, Miss France 2024, s’apprête à vivre une période chargée entre sa participation imminente à la finale internationale de Miss Supranational en Pologne et son retour aux études. Championne d’influence sur Instagram, qualifiée d’office pour le Top 20 du concours, elle maintient un rythme effréné, mêlant projets académiques et engagement médiatique. Son parcours atypique allie élégance, ambition intellectuelle et visibilité médiatique dans un contexte où la Société Miss France redéfinit ses engagements internationaux.

Une semaine avant la finale de Miss Supranational, prévue le 31 juillet à Nowy Sącz, la jeune reine de beauté française a déjà pris une avance significative. Elle a remporté le 14 juillet le défi Supra Influencer dans la catégorie Europe, une compétition organisée par l’épreuve sur Instagram, qui lui assure une place dans le Top 20 de la compétition principale. Cette victoire numérique est un atout majeur face à des concurrentes venues de plus de 80 pays.

Ce n’est pas la première expérience internationale d’Ève Gilles. Élue Miss France en décembre 2023, elle a récemment représenté le pays à Miss Univers 2025 où elle est arrivée dans le Top 30. Cette double expérience témoigne de son aisance sur les scènes nationales et mondiales. La jeune femme participe cette année à Miss Supranational après que la Société Miss France a décidé en mai 2026 de se retirer du concours Miss Univers, à la suite de plusieurs dysfonctionnements rencontrés lors de l’édition 2025.

Une rentrée universitaire et culturelle riche en engagements

Après la finale polonaise, Ève Gilles reprendra le chemin de l’université de Lille à partir de septembre, où elle compte finaliser sa licence de mathématiques. Avant d’être couronnée Miss France, elle poursuivait ce cursus avec comme ambition une carrière de statisticienne. Ce retour aux études souligne le sérieux avec lequel elle gère ses engagements, décidée à concilier vie académique et notoriété médiatique.

Outre ses études, Ève Gilles prépare aussi le lancement d’un podcast centré sur les parcours inspirants de femmes, projet qui devrait enrichir le paysage des contenus féminins et mettre en avant des modèles de réussite variés. Parallèlement, elle est engagée dans le spectacle de danse House of Divas, dirigé par le chorégraphe Maxime Pichon. Cette production, programmée à plusieurs dates à partir de septembre, véhicule un message d’acceptation de soi, thème cher à la jeune ambassadrice.

Consciente des défis d’un agenda chargé, Ève Gilles a informé sa faculté de la nécessité d’un emploi du temps aménagé. Soutenue par la Société Miss France, sa famille et ses proches, elle se montre confiante dans sa capacité à gérer ces différentes activités sans être submergée. Elle affirme avoir développé une organisation efficace depuis son sacre, intégrant harmonieusement études, obligations liées au titre de Miss et projets personnels.

Ces divers engagements traduisent une volonté affirmée, pour cette it-girl originaire du Nord-Pas-de-Calais, de ne pas renoncer à ses ambitions personnelles ni à ses responsabilités médiatiques et culturelles.