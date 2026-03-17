Frédéric François réveille une fan d’un coma profond après un appel téléphonique

Une Belge plongée dans un coma profond se serait réveillée après qu’un appel téléphonique de son chanteur préféré, Frédéric François, lui a été passé au chevet ; l’événement, survenu début janvier 2016 à Anderlecht, a relancé le débat sur la perception auditive des patients coma.

Frédéric François, né Francesco Barracato le 3 juin 1950 à Priolo (Sicile), est une figure majeure de la variété francophone. Révélé notamment en 1985 par le titre Je t’aime à l’italienne, il a vendu des dizaines de millions de disques et jouit d’une popularité durable en Belgique et en France. Sa discographie et sa voix romantique lui ont assuré une base de fans fidèle et intergénérationnelle, parfois prête à des gestes extrêmes pour entrer en contact avec l’artiste.

Le cas rapporté concerne Jeannine, une admiratrice belge victime d’un accident le 2 janvier 2016. Hospitalisée à Anderlecht après avoir été renversée par une voiture, elle est restée dans un état de coma profond malgré les tentatives répétées de stimulation de la part de sa famille et du personnel médical.

Un appel organisé par la famille, obtenu grâce à l’entremise d’un confrère

Le fils de la patiente, Fabian, a cherché toutes les voies possibles pour susciter une réaction. Après avoir diffusé au chevet les enregistrements du chanteur sans résultat, il a contacté Claude Barzotti afin d’obtenir un contact. Par l’intermédiaire de ce dernier, Fabian a obtenu le numéro de Frédéric François et a convenu d’un rendez-vous téléphonique destiné à encourager la malade.

Publicité

Le jour prévu, Fabian a placé le téléphone en mode haut-parleur contre l’oreille de sa mère. Pendant environ dix minutes, Frédéric François s’est adressé à Jeannine en lui parlant comme à une proche : il l’a encouragée à s’accrocher, lui a rappelé que ses enfants et petits-enfants avaient besoin d’elle, et lui a promis de lui faire parvenir des objets et des souvenirs du fan-club, ainsi que la perspective d’une rencontre future.

Selon le récit de Fabian, Jeannine a ouvert les yeux le lendemain matin. Le fils indique que sa mère demeure extrêmement fragile et que son regard reste fixe, mais qu’ils ont retrouvé un espoir après cet épisode. Fabian attribue directement au message du chanteur la réaction observée.

Interrogé par La Dernière Heure, le professeur Laureys, spécialiste des états de coma, a expliqué qu’un tel réveil n’est pas forcément miraculeux au sens surnaturel : la perception auditive peut rester partiellement active chez certains patients. Selon le spécialiste, une musique, une blague entendue à la radio ou une discussion peuvent provoquer une réaction, surtout lorsque le contenu revêt une forte charge émotionnelle pour la personne concernée.

Publicité