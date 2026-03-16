Frédéric François : moins de parmesan dans la pasta dominicale

Frédéric François , 75 ans, a relancé le débat sur la retraite des artistes en glissant, sur le ton de la plaisanterie, qu’avec le montant de sa pension il faudra peut‑être bientôt « mettre un peu moins de parmesan dans la pasta dominicale ». Cette remarque, largement relayée, replace la question du pouvoir d’achat et du niveau des pensions au cœur des conversations autour des personnalités âgées toujours actives.

Figure populaire dans l’Hexagone depuis plusieurs décennies, le chanteur d’origine sicilienne s’est imposé par ses chansons romantiques et ses refrains pensés pour les salles combles. Installé en Belgique après des débuts modestes, il a mené une carrière faite de tournées, d’albums réguliers et de passages télévisés, conservant un lien étroit avec un public fidèle.

Son répertoire, centré sur l’amour, la famille et la nostalgie, a accompagné toute une génération. Cette proximité explique l’intérêt porté à son quotidien, incluant des sujets sensibles comme la santé, la vie privée et désormais la retraite, thème récurrent dans un contexte national où la question du pouvoir d’achat reste très débattue.

Une carrière bien remplie mais un discours très terre à terre

Dans ses interviews, Frédéric François rappelle ses origines modestes et affirme avoir « gardé les pieds sur terre ». Il insiste sur la valeur du travail, de la persévérance et de la fidélité au public, davantage que sur la recherche du prestige ou de l’argent. Cette posture lui permet de rester proche d’un public souvent confronté aux mêmes difficultés matérielles.

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La boutade sur le parmesan est intervenue alors qu’il évoquait le montant de sa retraite : plutôt que d’adopter un ton plaintif, le chanteur a choisi l’autodérision. Cette manière de s’exprimer, très concrète et imagée, a été partagée largement sur les réseaux et reprise par plusieurs médias.

Le rappel aux réalités économiques rejoint un constat partagé par de nombreux professionnels du spectacle : la notoriété ne garantit pas des revenus stables et les pensions peuvent être modestes. Revenus irréguliers, carrières en dents de scie, périodes sans contrat et droits d’auteur parfois variables sont des éléments souvent cités pour expliquer cet écart entre visibilité et niveau de pension.

En évoquant la question de la retraite, Frédéric François s’inscrit dans une tendance où certains artistes choisissent de parler ouvertement de leurs rémunérations et de leur situation financière. Sa remarque sur la nécessité possible de réduire certains plaisirs quotidiens a cristallisé l’attention sur la manière dont les pensions se traduisent concrètement dans le quotidien des retraités.

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