Frappes russes : Joe Biden promet à Zelensky des « systèmes perfectionnés de défense aérienne »

Après les bombardements russes meurtriers – d’une ampleur inégalée depuis des mois – qui ont frappé Kiev et d’autres villes d’Ukraine, Joe Biden a promis lundi au président ukrainien Volodymyr Zelensky des « systèmes perfectionnés » de défense aérienne.

De nombreuses villes ukrainiennes, dont Kiev, ont été ciblées par des bombardements russes ce lundi matin. Des frappes confirmées par Vladimir Poutine, selon qui des infrastructures énergétiques, militaires et de communication ont été visées.

Ces frappes sont intervenues deux jours après l’explosion qui a sérieusement endommagé le pont russe de Crimée. A la frontière nord de l’Ukraine, le Bélarus faisait craindre l’ouverture d’un nouveau front, annonçant un déploiement aux contours non précisés de troupes russo-bélarusses.

« Ils essaient de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la terre », a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi matin alors que les missiles russes frappaient les villes ukrainiennes. Mais « l’Ukraine ne peut pas être intimidée », a-t-il ensuite lancé dans son allocution du soir, promettant de « réparer tout ce qui a été détruit ».

Le président américain a « fermement condamné » les bombardements russes en Ukraine, preuve selon lui de la « brutalité absolue » de son homologue russe Vladimir Poutine, qui ont fait au moins 11 morts et 89 blessés à travers le pays. « Ces attaques ont tué et blessé des civils et ont détruit des cibles non militaires », a fustigé Joe Biden, assurant qu’elles ne feraient que renforcer le soutien américain à l’Ukraine et que les États-Unis continueraient « d’imposer un lourd coût à la Russie pour son agression ».