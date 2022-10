Frappes russes en Ukraine : 80% de consommateurs privés d’eau à Kiev

Au moins cinq explosions ont été entendues ce lundi matin à Kiev. Après ces frappes, plusieurs quartiers de la capitale sont privés d’électricité et 80 % des consommateurs sont privés d’eau.

Ce lundi matin, des explosions ont été entendues par des journalistes de l’AFP à Kiev, en Ukraine. Au moins cinq déflagrations ont été remarquées entre 8 h et 8 h 20 (7h et 7h20, heure française). Peu de temps après, le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a indiqué sur Telegram que des quartiers de Kiev étaient privés d’électricité « à la suite de frappes russes » : « Une partie de Kiev sans électricité et dans certaines zones sans eau, à la suite des frappes russes », a-t-il annoncé ce lundi matin précisant que 350 000 foyers sont concernés.

Vitali Klitschko a également fait savoir par la suite que 80 % des consommateurs de Kiev étaient privés d’eau : « En raison des dommages causés à une installation énergétique près de Kiev, 80 % des consommateurs de la capitale restent sans approvisionnement en eau. »

Une « attaque massive » contre des installations énergétiques

Ces coupures d’électricité pourraient bien s’étendre à d’autres régions de l’Ukraine. Un conseiller de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko, a également déploré ce lundi matin qu’une « attaque massive » était en cours contre des installations énergétiques dans plusieurs régions d’Ukraine. Il a en effet annoncé, comme le relate l’AFP : « Les terroristes russes ont, une fois de plus, lancé une attaque massive contre des installations du système énergétique dans un certain nombre de régions. » Si « certains des missiles ont été abattus par la défense anti-aérienne », d’autres ont « atteint leur cible », a affirmé Kyrylo Timochenko.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, « plus de 50 missiles de croisière ont été lancées » sur l’Ukraine « à l’aide d’avions« , depuis le nord de la mer Caspienne et de la région russe de Rostov. Les débris de l’un d’entre eux, abattu par les forces de Kiev, sont tombés sur un village moldave frontalier de l’Ukraine, a affirmé Chisinau, faisant état de dégâts matériels mais pas de victime dans l’immédiat.