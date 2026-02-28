Frappes en Iran: Téhéran visée par une opération conjointe israélo-américaine

Des explosions ont secoué la capitale iranienne dans la nuit, après des frappes revendiquées par Washington et Tel-Aviv, qui affirment vouloir neutraliser des « menaces imminentes » du régime iranien.

Des explosions ont secoué la capitale iranienne dans la nuit, après des frappes revendiquées par Washington et Tel-Aviv, qui affirment vouloir neutraliser des « menaces imminentes » du régime iranien.

Des explosions ont été signalées dans la nuit à Téhéran, alors que l’armée israélienne a mené des frappes contre des cibles situées en Iran, selon plusieurs médias régionaux. La chaîne qatarie Al Jazeera, citant un responsable américain, affirme que ces attaques s’inscrivent dans le cadre d’une opération militaire conjointe entre Israël et les États-Unis.

L’agence de presse iranienne Fars, proche de l’État, a rapporté que plusieurs missiles ont touché la rue de l’Université ainsi que le quartier de Jomhouri, dans le centre de la capitale, provoquant d’importants panaches de fumée. L’agence semi-officielle Tasnim a également fait état d’explosions dans le district de Seyyed Khandan, au nord de Téhéran.

Publicité

D’autres médias iraniens évoquent des frappes dans différentes régions du pays, notamment dans la province d’Ilam, à l’ouest. Le président américain Donald Trump a confirmé le lancement d’une « opération de combat majeure » en Iran, affirmant que celle-ci visait à « éliminer les menaces imminentes du régime iranien » et à « défendre le peuple américain ».

De son côté, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a indiqué que ces frappes avaient pour objectif « d’éliminer les menaces qui pèsent sur l’État d’Israël ». À ce stade, aucun bilan officiel n’a été communiqué par les autorités iraniennes.





