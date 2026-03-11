François Damiens : Gérard Larcher parrain de son fils ?

Police Flash 80 , la comédie policière de Jean-Baptiste Saurel portée par François Damiens , sortira en salles le 18 mars. Le film, ancré dans l’esthétique et l’univers des années 1980, est présenté comme une satire de brigade où Damiens incarne un policier à l’ancienne propulsé à la tête d’une unité d’élite ; l’acteur évoquait ce projet lors de son passage sur France Inter le 11 mars.

Le long-métrage met en scène Yvon Kastendeuch, personnage décrit comme un flic fan de Michel Sardou, qui prend la tête de la « Police Flash 80 ». Outre François Damiens, la distribution réunit notamment Audrey Lamy, Xavier Lacaille et Thomas N’Gijol, selon les éléments communiqués à la presse. La réalisation est signée Jean-Baptiste Saurel et l’action se situe clairement dans la période des années 1980, tant sur le plan narratif que sur le plan esthétique.

Invité de Sonia Devillers sur France Inter le 11 mars, François Damiens, âgé de 53 ans, est revenu sur plusieurs aspects du film et de sa préparation : son accent belge, sa passion pour les costumes et ses souvenirs personnels liés aux années 1980. Lors de cet entretien, il a également expliqué la manière dont une chanson de Jean-Jacques Goldman a été intégrée au projet.

Musique, anecdotes et coulisses de l’interview

Selon François Damiens, le réalisateur et l’équipe du film ont contacté Jean-Jacques Goldman pour obtenir l’autorisation d’utiliser l’une de ses chansons en intégralité dans la bande-son de Police Flash 80. Le chanteur, présenté dans les informations disponibles comme une star des années 1980, a accepté la demande. Damiens rapporte les propos tenus par Goldman : « donnez ce que vous voulez, vous le donnez à telle association mais surtout je ne veux pas qu’on sache que c’est moi« . Le comédien a précisé que, lors de l’appel, l’artiste avait décroché et s’était montré « très sympa ».

Lors de la même intervention radiophonique, François Damiens a partagé une anecdote relayée à l’antenne par Sonia Devillers impliquant une plaisanterie faite au journaliste Benjamin Duhamel. Damiens a affirmé, sur un ton humoristique, que le président LR du Sénat, Gérard Larcher, était le parrain de son fils ; Benjamin Duhamel y a cru, selon la présentation à l’antenne, ce qui a provoqué un moment de gêne comique. L’information a été racontée dans le cadre de l’émission matinale et n’a pas été présentée comme une déclaration officielle de personnalité politique.

François Damiens est le père de deux garçons, Jack et Jimmy, nés respectivement en 2001 et 2003. Ces précisions personnelles ont été évoquées lors de l’entretien sur France Inter qui faisait la promotion du film et de ses coulisses.