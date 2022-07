Francis Mvemba: disparue de la toile, son ex Coco Emilia donne donne de ses nouvelles (photo)

Absente des réseaux sociaux depuis l’annonce du démarrage de la procédure de son divorce avec Francis Mvemba, Coco Emilia a donné de ses nouvelles le vendredi 15 juillet 2022.

Pour des raisons personnelles, Coco Emilia s’est retirée des réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Mais plus de peur que de mal car, alors que les fans s’inquiètent et craignent le pire, la future ex femme de Francis Mvemba est sortie de son silence pour donner les raisons de son silence.

« Je suis là hein, je vais bien. C’est juste que les réseaux ne me commandent pas. L’addiction a réellement baissé. Je publie quand je veux et à la fréquence que je veux, selon mon humeur » a expliqué Coco Emilia dans une publication en storie Snapchat.

En légende d’une photo floue avec sa fille qu’elle a eue avec Francis Mvemba, l’influenceuse a évoqué son désir ardent du moment. » Ceci dit, en passant, je me suis réveillée avec une envie de beignets et bouillie. Ciao, je m’en vais comme ça faire l’affaire », a-t-elle ajouté.

Leur divorce en cours…

Pour rappel, en février 2022, Francis Mvemba avait rejeté la demande de divorce de Coco Emilia. Mais visiblement, l’acteur politique et homme d’affaires congolais tapait dans le vide car le couple était devant le tribunal judiciaire d’Evry–Courcouronnes pour statuer sur leur divorce le jeudi 16 juin 2022.

A l’audience, la cour a relevé que Francis Mvemba a menti sur la nature réelle de sa profession. « Les hostilités peuvent enfin commencer. Merci Seigneur », avait écrit Coco Emilia sur SnapChat quand l’audience a démarré aux environs de 15h30 en présence des avocats des deux parties. « Sans profession répertoriée. Se disant négociant de diamant et or. Avez-vous entendu parler du Mandela effect ?», a-t-elle ajouté indiquant que son future ex-mari aurait menti sur sa véritable profession.