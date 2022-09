Francis Mvemba: Coco Emilia répond à la polémique sur leur réconciliation

L’influenceuse camerounaise Coco Emilia a répondu à la polémique sur sa réconciliation avec son ex-mari, Francis Mvemba après la visite de ce dernier chez elle le vendredi dernier.

Malgré les passes d’armes sur les réseaux sociaux, Francis Mvemba et Coco Emilia entretiennent visiblement de très bonnes relations. C’est ce qui ressort de la dernière visite de l’homme d’affaires congolais au domicile de l’influenceuse camerounaise.

La vidéo de cette rencontre entre les deux ex amoureux et leur fille a fait le tour des réseaux sociaux et les internautes pensent déjà à une réconciliation. Mais pour Mvemba, cette visite était destinée à sa fille à qui, il a demandé pardon pour cette longue absence.

De son côté Coco Emilia est montée au créneau pour mettre fin aux spéculations sur une possible réconciliation qui alimente la toile. « Ne confondez pas l’équilibre des enfants et un couple (Emilia Coco & Francis Mvemba, ndlr) qui se réconcilie. Si vous êtes bas et immatures, ça vous regarde. Stupide goat », a -t-elle écrit sur Snapchat.