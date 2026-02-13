Francis Huster : cinq demandes en mariage refusées

Francis Huster est de retour sur les planches début 2026 : le comédien de 78 ans joue En thérapie au Théâtre Antoine à Paris du 17 janvier au 15 mars, et s’est entretenu le 12 février sur la chaîne Novo 19 à propos de cette reprise, de son absence de trois ans et de sa vie sentimentale, affirmant ne s’être jamais marié.

La pièce, annoncée sur le site du Théâtre Antoine comme un huis clos intense adapté de la série BeTipul, confie à Huster le rôle d’un thérapeute confronté à ses patients et à ses propres tourments. Le comédien, qui a remporté un Molière d’honneur en 2024, a expliqué avoir hésité à remonter sur scène en raison de son âge, mais avoir été encouragé par son entourage à accepter ce rôle.

Invité de l’émission On a du nouveau animée par Claire Arnoux sur Novo 19, Francis Huster est revenu sur plusieurs éléments de sa carrière et de sa vie privée. Ancien candidat de l’émission Les Traîtres sur M6, il a dit apprendre chaque jour auprès de la jeune génération et a évoqué sa difficulté à envisager une vie conjugale classique.

Pourquoi les femmes de la vie de Francis Huster lui ont dit « non » au mariage

Au cours de l’entretien, la journaliste s’est dite surprise d’apprendre que le comédien avait vu cinq demandes en mariage rejetées. Claire Arnoux lui a confié son étonnement en lui adressant des compliments — « je vous trouve tellement beau, tellement touchant » — et en suggérant que la manière de faire la demande pouvait être en cause. Francis Huster a répondu sans détour : « Je ne crois pas que c’est la demande, c’est dans ce que je suis. C’est impossible de vivre avec un mec comme moi. »

Le comédien a précisé les raisons de cette impossibilité, mettant en avant son rapport au partage et à son travail. « Le problème, c’est que je ne partage rien. C’est impossible. C’est-à-dire que je suis tellement dans ce que je fais… », a-t-il expliqué, décrivant un mode de vie professionnel et personnel difficilement conciliable avec une vie de couple traditionnelle.

Francis Huster a également rappelé des éléments de sa vie affective publics : il a été le compagnon d’Isabelle Adjani, a partagé la vie de Nina Companeez pendant quinze ans, puis a vécu une relation avec l’actrice Cristiana Reali, avec qui il est père de deux filles, Élisa (née en 1998) et Toscane (née en 2003). Ces relations, très médiatisées, figurent parmi les épisodes de sa vie qu’il a évoqués lors de son passage sur le plateau.

