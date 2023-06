France: une septuagénaire et une fillette de 07 ans violemment attaquées en plein jour

Une septuagénaire et sa petite-fille ont été violemment agressées en plein jour à Bordeaux. Le suspect, un homme déjà connu des services de police, a été rapidement appréhendé, mais nie les faits. La vidéo de l’agression, partagée sur les réseaux sociaux, suscite l’indignation et l’émotion.

Dans un acte d’une rare violence, une femme de 73 ans et sa petite-fille de sept ans ont été agressées en plein jour lundi, dans la ville de Bordeaux. Le préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde a qualifié cette agression de choquante, tandis que le suspect a été placé en garde à vue.

Selon les témoignages, les événements se sont déroulés vers 17h05, cours de la Martinique, dans le centre-ville de Bordeaux. Alors que la septuagénaire et sa petite-fille se trouvaient sur le pas d’une porte, un homme les a suivies et s’est engouffré dans l’immeuble. Quelques instants plus tard, il est ressorti en traînant violemment les deux victimes sur le sol. Dans un geste de bravoure, la fillette a réussi à se relever et à s’échapper.

- Publicité-

La septuagénaire, lorsqu’elle a été secourue par une équipe d’unité de police secours, a déclaré qu’elle rentrait chez son fils avec sa petite-fille lorsque l’agresseur a bloqué la porte pour les empêcher de rentrer. Elle a ensuite expliqué qu’il l’avait poussée violemment sur le trottoir, la faisant chuter et se heurter violemment la tête contre le béton. Elle a également affirmé que l’homme avait tenté d’enlever la fillette, mais avait fui après avoir été dissuadé par les aboiements des chiens de la famille. La grand-mère a alors aperçu le suspect quitter les lieux à bord d’une voiture.

Une agression d’une rare violence a eu lieu ce lundi 19 juin en fin d'après-midi à #Bordeaux (cours de la Martinique) contre une femme âgée de 73 ans à son domicile et sa petite fille, enfant mineur de moins de 15 ans. (1/3) ⤵️ — Préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) June 19, 2023

Les deux victimes blessées

Lors de l’arrivée des policiers sur les lieux, il était évident que les deux victimes avaient été blessées. La septuagénaire présentait une blessure à l’arrière de la tête, ainsi que des blessures au coude et au pied. Elle a été transportée à l’hôpital, où son état a été jugé stable et non critique. La fillette, quant à elle, souffre de multiples égratignures et lésions cutanées, nécessitant des soins médicaux.

- Publicité-

L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis l’interpellation du suspect. Ce dernier, un homme de 29 ans déjà défavorablement connu des services de police et de justice, a été appréhendé grâce à la description fournie par un témoin oculaire et à la vidéo capturée par un visiophone. Cependant, l’individu nie fermement les accusations portées contre lui. Il affirme être suivi sur le plan psychiatrique et en rupture de traitement.

La société s’indigne de cette agression sauvage

La diffusion de la vidéo de l’agression, filmée par un interphone, a suscité l’indignation et l’émotion sur les réseaux sociaux. Toutefois, il est important de noter que la publication et le partage de cette vidéo sont illégaux. En effet, l’article 222-33-3 du code pénal stipule que diffuser l’enregistrement d’une agression est passible de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros, tant pour les premiers diffuseurs que pour ceux qui la partagent.

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a exprimé sa profonde consternation face à cette agression et a déclaré que les autorités étaient pleinement mobilisées pour apporter une réponse pénale à la hauteur de cet acte odieux.

- Publicité-

Alors que l’enquête se poursuit, la société s’indigne de cette agression sauvage qui a touché une septuagénaire et une fillette innocente. Une question se pose désormais : comment protéger les citoyens les plus vulnérables des actes de violence qui se multiplient dans la société ?