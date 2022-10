France: une femme de 83 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer, violée

Au Sud de la France, dans la commune de Alès, une femme de 83 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer a été violée dans l’établissement psychiatrique où elle était hospitalisée. L’auteur présumé des faits, un jeune homme de 23 ans était lui aussi hospitalisé.

L’acte inimaginable s’est produit ce jeudi 13 octobre en France à Alès, une commune française située à 700Km de Paris. Selon une information rapportée par France Bleu, un homme de 23 ans est accusé d’avoir violé une dame de 83 ans et malade d’Alzheimer, dans un établissement psychiatrique. Après avoir été interpellé, il a été mis en examen samedi et écroué. Une information judiciaire a été ouverte.

L’individu, qui était interné depuis une tentative d’étranglement sur sa mère et devait sortir vendredi, a été retrouvé dans la chambre de sa victime, en train de l’agresser sexuellement. Placé en garde à vue, il n’a pas reconnu les faits et a affirmé aux enquêteurs que la vieille dame était consentante. Celle-ci, gravement malade, n’est cependant plus en capacité de parler, a précisé France Bleu.