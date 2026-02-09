Benin Web TV
France : Un juge antiterroriste demande la déclassification de documents secret-défense liés aux assassinats de Ghislaine Dupont et Claude Verlon

Le magistrat instructeur spécialisé en matière antiterroriste chargé du dossier portant sur la mort, en novembre 2013 au Mali, de la journaliste de RFI Ghislaine Dupont et du technicien de reportage Claude Verlon a formalisé une nouvelle demande de levée du secret-défense concernant des pièces du dossier.

Cette démarche a pris la forme d’une requête transmise le 12 janvier au ministère des Armées. L’écrit sollicite que certaines pièces classifiées soient déclassifiées afin d’être versées à l’instruction.

La saisie renouvelée par le juge intervient après une requête émanant des parties civiles, qui avaient demandé l’accès à ces documents. Le magistrat a donc repris l’initiative administrative destinée à obtenir la communication de documents jusque-là protégés au titre du secret-défense.

La demande concerne, selon l’acte adressé au ministère, des éléments considérés comme relevant de la défense nationale et dont la déclassification est requise pour les besoins de l’enquête sur l’assassinat des deux journalistes survenu en novembre 2013 au Mali.

Le recours du juge s’inscrit dans la procédure pénale en cours liée aux faits qui ont coûté la vie à Ghislaine Dupont et à Claude Verlon et vise à permettre aux parties impliquées dans l’instruction d’accéder à des pièces autrement tenues confidentielles.

Le ministère des Armées est destinataire de la requête adressée le 12 janvier et doit désormais examiner la demande formulée par le magistrat instructeur. Aucune autre précision n’est fournie dans l’acte transmis sur la nature exacte des pièces sollicitées ou sur les délais attendus pour une décision de déclassification.

