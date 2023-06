France: un jeune joueur de Futsal meurt subitement pendant un match

-Publicité-

Tragiquement, un joueur de futsal âgé de 24 ans a perdu la vie lors d’un match à Courtenon, en Côte-d’Or, dimanche dernier, après avoir été victime d’un arrêt cardiaque soudain.

Dimanche dernier, lors d’un match de futsal à Courtenon, en Côte-d’Or, une terrible tragédie s’est déroulée. Ghilane Mossadak, âgé de seulement 24 ans, s’est effondré sur le terrain avant de perdre la vie peu de temps après. Le club bourguignon, au sein duquel il jouait dans l’équipe première, a annoncé cette nouvelle déchirante sur les réseaux sociaux tout en rendant un vibrant hommage à ce joueur regretté.

« C’est avec une extrême douleur et tristesse que le Futsal Club Dijon Clénay apprend le décès de notre joueur Ghilane Mossadak. Au nom de toute l’association, nous souhaitons présenter nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches du joueur.« , a écrit la structure dijonnaise dans un message posté sur Facebook et Instagram.

Étudiant en chirurgie dentaire, Ghilane Mossadak a malheureusement succombé à un malaise cardiaque, comme l’a rapporté le site Le Bien Public. Selon les informations relayées par ce média local, la personnalité du jeune homme était unanimement saluée par tous ceux qui l’ont rencontré, le décrivant comme une personne « extrêmement attachante ». Cette perte est profondément déplorée par la communauté sportive et ceux qui l’ont côtoyé.

Le futsal ou football en salle est un sport collectif apparenté au football. Comme lui, il se joue principalement au pied avec un ballon sphérique. Il oppose deux équipes de cinq joueurs dans un gymnase, sur un terrain de handball. L’objectif de chaque équipe est de mettre le ballon dans le but adverse, sans utiliser les bras, et de le faire plus souvent que l’autre équipe.

