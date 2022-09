France: un jeune de 19 ans condamné pour injure raciste envers Kylian Mbappé

La justice française a condamné ce jeudi, un internaute de 19 ans, à 2000 euros d’amendes avec sursis pour un tweet raciste contre Kylian Mbappé en 2021.

Lors de l’Euro 2021, la France a été éliminée en huitième de finale par la Suisse aux tirs au but. Le prodige du PSG, Kylian Mbappé, avait notamment raté sa tentative pour sceller le destin des siens. Après ce tir manqué, le natif de Bondy a été l’objet de plusieurs insultes sur les réseaux sociaux, dont certaines à caractères racistes. Ce jeudi, la justice française a condamné l’un des détracteurs de l’attaquant du PSG.

En effet, selon les informations de RMC Sport, un internaute de 19 ans a été condamné à Paris à 2.000 euros d’amende avec sursis, pour injure raciste envers Kylian Mbappé, dans un tweet publié après ce fameux match de l’Euro. Il a également été reconnu coupable de provocation à la haine raciale et d’usurpation d’identité pour avoir publié le tweet litigieux via un compte utilisant un faux nom et la photo d’un autre internaute. Il n’était pas présent au moment du prononcé de la décision.

Pour rappel, le condamné avait été rapidement identifié et appréhendé par les autorités françaises après son tweet. Il avait alors déclaré lors de sa garde à vue, qu’il avait « joué un rôle » en créant ce compte, en faisant des « copiés-collés » de discussions privées avec des internautes d’extrême droite pour « non pas propager la haine, mais pour faire réagir ». Une défense écartée par le tribunal.