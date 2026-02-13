France : un gendarme blesse par balle un homme armé d’un couteau sous l’Arc de Triomphe

Un individu armé d’un couteau a été blessé par des tirs vendredi après avoir menacé des gendarmes en service sous l’Arc de Triomphe, a indiqué une source policière à l’AFP. Les forces présentes se trouvaient sur place dans le cadre de la cérémonie de ravivage de la flamme, sur la tombe du soldat inconnu, à proximité des Champs-Élysées.

Un individu armé d’un couteau a été blessé par des tirs vendredi après avoir menacé des gendarmes en service sous l’Arc de Triomphe, a indiqué une source policière à l’AFP. Les forces présentes se trouvaient sur place dans le cadre de la cérémonie de ravivage de la flamme, sur la tombe du soldat inconnu, à proximité des Champs-Élysées.

Selon les premiers éléments, l’un des militaires a ouvert le feu, atteignant l’homme à plusieurs reprises. La victime a ensuite été évacuée vers un établissement hospitalier; son état n’a pas été précisé par les autorités contactées.

Un périmètre de sécurité a été instauré et des investigations ont été lancées afin de reconstituer le déroulé exact des faits et les raisons de l’intervention létale. Les témoignages des personnels présents et des éventuels témoins doivent encore être recueillis par les enquêteurs.

Publicité

Enquête et compétence judiciaire

Le parquet national antiterroriste a fait savoir qu’il prenait la compétence de l’affaire, ce qui laisse entendre que les magistrats spécialisés superviseront désormais l’instruction. La qualification exacte des faits sera déterminée au fil des investigations, qui devraient inclure des vérifications balistiques et des auditions des protagonistes.

Les autorités administratives et judiciaires devraient également analyser les mesures de sécurité en vigueur lors de la cérémonie et la conduite des forces engagées pour établir si les procédures ont été respectées.