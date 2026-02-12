France : un chauffeur de camion tué près de Dax (Landes) après la chute d’une branche liée à la tempête Nills

La tempête Nils a coûté la vie à un chauffeur de camion près de Dax : lors de la nuit de mercredi à jeudi, une branche arrachée par la tempête est tombée sur son poids lourd, provoquant un accident mortel, selon un bilan officiel.

La tempête Nils a coûté la vie à un chauffeur de camion près de Dax : lors de la nuit de mercredi à jeudi, une branche arrachée par la tempête est tombée sur son poids lourd, provoquant un accident mortel, selon un bilan officiel.

L’incident s’est produit sur une voie à quatre voies aux abords de Dax, alors que les Landes étaient placées en vigilance orange pour vents violents. Les instruments ont enregistré des rafales particulièrement intenses : 162 km/h à Biscarrosse sur le littoral et 136 km/h à Mont-de-Marsan dans les terres.

Le quotidien Sud-Ouest relate de nombreuses chutes d’arbres et des ruptures de lignes électriques, obligeant les secours à multiplier les interventions — plus de 200 actions des pompiers dès les premières heures. La préfecture signale aussi des encombrements importants sur plusieurs routes départementales desservant Saint-Geours-de-Maremme, Hagetmau, Sabres et Mont-de-Marsan, où des opérations de déblaiement sont en cours.

Publicité

Pannes d’électricité