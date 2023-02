France: un Béninois arrêté pour escroquerie sur internet

Un homme de 39 ans, de nationalité béninoise, est arrêté en France pour des faits d’escroquerie sur internet. L’intéressé est accusé de plusieurs faits d’escroquerie par de fausses annonces de vente d’objets.

La police française a mis la main sur un Béninois pour des faits d’escroquerie. L’enquête était en cours depuis plus d’un an et son interpellation a été faite par le commissariat d’Albi.

« Des perquisitions menées à son domicile ont d’ailleurs permis d’établir que l’intéressé aurait multiplié les virements vers son pays d’origine », a rapporté « Le Journal d’Ici ». Selon la même source, « depuis 2012, quelques 80000 euros auraient ainsi transité entre la France et le Bénin ».

Le dossier est confié au Tribunal correctionnel d’Albi où se tiendra le procès le 16 novembre 2023.