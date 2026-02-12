France : Un adolescent condamné à 17 ans de prison pour le meurtre d’un chauffeur de VTC à Marseille en 2024

Le tribunal pour enfants de Paris a prononcé, jeudi 12 février 2025, une peine de 17 ans de réclusion pour un mineur de 15 ans reconnu coupable du meurtre d’un chauffeur de VTC perpétré en octobre 2024 à Marseille. La justice a retenu la qualification d’homicide volontaire commis en bande organisée dans cette affaire qui a attiré l’attention en raison de l’âge de l’auteur et de ses liens supposés avec le milieu de la drogue.

Après trois journées d’audience tenues à huis clos et environ quatre heures de délibération, le jeune — que la loi française empêche de nommer publiquement — a été déclaré responsable de la mort du conducteur, identifié comme Nessim Ramdane. Ce dernier, père de famille âgé de 36 ans, avait été découvert abattu au volant de son véhicule le 4 octobre 2024, l’auto étant encastrée contre le mur d’une école maternelle de la cité phocéenne.

L’enquête a rapidement pris une tournure complexe. Un détenu local a contacté les enquêteurs pour se présenter comme membre de la DZ Mafia et affirmer qu’il avait commandité l’assassinat d’un trafiquant rival. D’après les éléments rassemblés, ce contrat visait à venger la mise à mort d’un adolescent de 15 ans, précédemment envoyé pour intimider ce concurrent, lequel avait été retrouvé sauvagement assassiné — poignardé de nombreuses fois puis incendié.

Recrutement et déroulé des faits

Les investigations indiquent que le mineur a été approché via Snapchat pour accomplir ce contrat. Il a été conduit depuis le Gard jusqu’à Marseille, logé dans un hôtel et muni d’une arme et d’un téléphone selon une source judiciaire. Pour rejoindre sa cible, il a commandé un VTC via l’application Bolt.