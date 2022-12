France-Tunisie/But refusé de Griezmann: le verdict de la FIFA est tombé

La FIFA a donné son verdict concernant la plainte déposée par la Fédération française pour protester contre le but refusé à Griezmann lors du match contre la Tunisie (1-0) au Mondial 2022. Et l’instance mondiale a rejeté la requête des Bleus.

La France ne remontera finalement pas le temps. La FIFA vient de livrer son verdict concernant la plainte déposée par la Fédération française pour protester contre le but refusé à Griezmann lors du match contre la Tunisie (1-0) au Mondial 2022. Et l’instance mondiale a rejeté la requête des Bleus.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Brésil - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne Fifa Coupe du Monde Argentine 2 1 Australie

« La Commission de discipline de la Fifa a rejeté la réclamation soumise par la Fédération française de football en lien avec le match de Coupe du monde Tunisie-France joué le 30 novembre », a écrit l’instance dans un court communiqué, sans dévoiler les raisons de ce rejet.

Le match avait accouché d’un nul avec une superbe volée d’Antoine Griezmann dans les arrêts de jeu. Mais l’arbitre de la partie, après avoir sifflé la fin de la rencontre, est allé consulter la VAR pour revenir annuler la réalisation de l’international Tricolor pour un hors-jeu. Une entorse aux règlements de la FIFA selon la FFF qui avait saisi l’institution basée à Zurich en Suisse pour réclamer justice.

« Nous rédigeons une réclamation à la suite du but d’Antoine Griezmann, refusé à tort, de notre point de vue », avait précisé la FFF à la sortie du match. Le vendredi dernier, l’IFAB avait lui déjà donné raison aux Bleus. L’International Football Association Board assure en effet que « le protocole d’assistance vidéo se doit, dans la mesure du possible, d’être conforme aux principes et à la philosophie des Lois du Jeu ».

« Si le jeu a repris après avoir été arrêté, l’arbitre ne peut effectuer une analyse sauf en cas d’identité erronée ou en cas d’infraction passible d’exclusion telle qu’un comportement violent, crachat, morsure, et/ou propos ou actes blessants, grossiers ou injurieux », peut-on lire dans le règlement de l’IFAB

La défaite de l’équipe de France contre la Tunisie est donc validée. Mais cela ne changera en rien le reste du tournoi pour les deux formations. Les Aigles de Carthage sont éliminés en phase de groupe et les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale où ils affronteront l’Angleterre, tombeur du Sénégal (3-0) en huitième de finale.