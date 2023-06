France: tensions et affrontements lors de la « marche blanche » en hommage à Nahel

Des tensions ont éclaté lors de la « marche blanche » en hommage à Nahel, un jeune homme de 17 ans décédé lors d’un contrôle routier à Nanterre. La manifestation pacifique s’est malheureusement transformée en affrontements violents avec la police, alors que des milliers de participants exigeaient justice pour Nahel.

Ce jeudi, une foule nombreuse s’est rassemblée à Nanterre pour participer à une « marche blanche » en mémoire de Nahel, le jeune homme tragiquement décédé lors d’un contrôle routier qui a dégénéré en drame. La marche a débuté dans la cité Pablo Picasso, où Nahel résidait, et a attiré plus de 6 200 participants, tous réunis derrière une banderole portant les mots poignants : « Justice pour Nahel. »

La mère de la victime, portant un tee-shirt avec l’inscription « Justice pour Nahel, » a ouvert la manifestation depuis le sommet d’une camionnette, suscitant l’émotion de la foule qui réclamait vérité et responsabilité. Ensemble, les participants ont marché en scandant des slogans tels que « plus jamais ça » et « justice pour Nahel », exprimant leur détermination à obtenir justice pour la mort tragique du jeune homme.

La marche a atteint son point culminant lorsque les participants sont arrivés sur la place Nelson Mandela, là où Nahel a perdu la vie. Une minute de silence a été observée en hommage à sa mémoire, offrant un moment de recueillement empreint d’émotion et de tristesse.

Cependant, malgré l’objectif pacifique de la manifestation, des tensions ont rapidement émergé devant la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre. Les forces de l’ordre ont tiré du gaz lacrymogène pour disperser la foule, provoquant ainsi des affrontements violents. Des échanges de tirs de gaz lacrymogène et de fusées d’artifice ont eu lieu, des feux ont été allumés et du mobilier urbain a été détruit. La manifestation, qui visait à rendre hommage à Nahel et à réclamer justice, s’est malheureusement terminée dans la confusion et la violence.

Ouverture d’une information judiciaire pour homicide volontaire

Face à la gravité de la situation, une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte à l’encontre du policier responsable du coup de feu fatal lors du contrôle routier. Le parquet a demandé le placement en détention provisoire de ce dernier, dans l’attente des investigations et de l’établissement de la vérité sur les circonstances exactes de la tragédie.

L’émotion suscitée par la mort de Nahel et les tensions lors de la « marche blanche » soulignent l’importance d’une enquête approfondie et équitable pour faire la lumière sur les événements tragiques de ce contrôle routier. Dans un contexte marqué par les manifestations et les affrontements, il est essentiel de préserver le dialogue et de rechercher des solutions pacifiques pour répondre aux attentes de la communauté et de la famille de Nahel. La société toute entière se doit de soutenir ces efforts, afin de garantir que justice soit rendue et que des mesures appropriées soient prises pour éviter de tels drames à l’avenir.