France : Sonia Mabrouk annonce sa démission d’Europe 1 et son départ des médias du giron de Bolloré

Sonia Mabrouk a annoncé à l’AFP qu’elle mettait fin à sa collaboration avec la radio Europe 1 vendredi, s’éloignant ainsi des titres rattachés au groupe de Vincent Bolloré. Cette décision intervient après son départ récent de la chaîne CNews, et se situe dans le sillage de la controverse liée à l’animateur Jean-Marc Morandini.

Dans un communiqué transmis aux journalistes, la présentatrice explique avoir choisi de rompre le lien avec Europe 1 par souci de cohérence après sa démission de CNews. Elle affirme conserver un attachement particulier à la station, mais précise qu’elle préfère quitter la case d’intervieweuse politique qui l’a vu débuter sur les ondes.

Ce retrait marque une étape importante dans sa trajectoire médiatique : la fonction d’intervieweuse politique, qu’elle occupait depuis ses premiers pas à la radio, ne fera plus partie de ses activités au sein d’Europe 1. L’annonce a été rendue publique via l’AFP, donnant du poids à sa décision et alimentant les réactions liées à l’affaire Morandini.

