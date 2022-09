France: sms à caractère sexuel, problème d’alcool, la fédération de football dans la tourmente

Dans son édition parue ce jeudi 8 septembre, le magazine français So foot a fait de graves révélations sur la Fédération française de football (FFF), notamment des sms à caractère sexuel envoyés par le président Noël Le Graët à des actuelles et anciennes salariées.

Le football français se retrouve dans la tourmente. En effet, témoignage à l’appui, le magazine So Foot a mis en lumière dans son édition de ce jeudi, de nombreux problèmes au sein de la Fédération française de football. On apprend notamment que le président Noël Le Graët aurait envoyé des messages sexistes et à caractère sexuel à plusieurs actuelles et anciennes salariées de la fédération qui témoignent anonymement.

« C’est bien simple, il saute sur tout ce qui bouge », résume une ancienne employée. Trois SMS à différentes destinataires sont cités et mettent en lumière des invitations clairement sexuelles de la part du patron du football français: « Venez dîner chez moi ce soir », « Je préfère les blondes, donc si ça vous dit… », « Vous êtes drôlement bien roulée, je vous mettrais bien dans mon lit ». So foot précise que le problème était à un point ancré à la FFF qu’il a été organisé un séminaire sur l’humour sexiste en 2016.

« Rien n’intéresse les gens à part le sexe, le pouvoir et l’argent »

Le magazine français dévoile également des problèmes liés à l’alcool au sein de la fédération française. « Elle l’a tanné devant tout le monde, en mode: «Vas-y, bois-la, allez, allez!» C’était très lourd. Il a refusé car il voulait rester crédible et montrer l’exemple aux joueurs, qui n’étaient pas contents, Paul Pogba en tête, car Dupont venait de leur refuser une sortie en ville.

En plus, ils n’avaient pas le droit de boire de la bière lors des barbecues« , raconte un témoin qui a assisté à une prise de bec entre Florence Hardouin, directrice générale, qui insistait auprès de Grégory Dupont, préparateur physique des Bleus, à boire une coupe de champagne après la victoire contre la Belgique en demi-finale du Mondial 2018. Une enquête interne a finalement conclu qu’il existait bien un « problème d’alcool » lors des soirées de la Fédération.

Éric Latronico, directeur de Clairefontaine, aurait même sorti la phrase: « C’est normal qu’il y ait autant de tension entre nous, puisque rien n’intéresse les gens à part le sexe, le pouvoir et l’argent ». Une maxime qui s’applique « à l’humanité entière », devenu culte à la FFF

L’équipe de France pas épargnée

Des révélations qui ont également entaché dans une moindre mesure la sélection française. So Foot explique ainsi que lors du dernier Euro, l’intendant Bachir Nehar avait été opéré de la rétine et n’aurait pas dû faire le voyage pour la compétition. Mais il a finalement suivi le groupe, face à l’insistance des joueurs. Incapable de jouer son role à cause de son état, c’est finalement le chauffeur du bus qui a dû tenir sa place comme l’explique le magazine français.

Un traitement de faveur qui a mis en colère Guy Stéphan envers Didier Deschamps. Mais ce dernier a pris la défense de son ami Nehar. Une employée de la FFF conclut ainsi l’enquête de So Foot: « Depuis la victoire à la Coupe du monde 2018, on peut dire que le football est passé au second plan à la fédération. À la place, on a des guerres intestines entre les chefs qui polluent tout, des directeurs qui pensent à niquer tout le monde, mais pas beaucoup de dossiers traités sérieusement« . La réaction de la Fédération française de football est vivement attendue.