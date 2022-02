France: sept morts dont deux enfants après une explosion d’origine inconnue

Le bilan est lourd à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales), où au moins sept personnes ont trouvé la mort dans la nuit de dimanche à lundi lors d’un incendie déclenché par une explosion à l’origine inconnue.

Une explosion d’origine inconnue, suivie d’un incendie, a fait sept morts, lundi 14 février, dans un bourg des Pyrénées-Orientales, département français situé au sud de la région Occitanie. Selon le procureur de la République, deux enfants font partie des victimes. « Une explosion suivie d’un incendie ont fait au moins 7 morts dans les Pyrénées-Orientales. J’interromps mon déplacement à Montpellier pour me rendre sur place. J’apporte tout mon soutien aux services de l’État mobilisés et aux habitants. Pensées aux victimes et à leurs proches », a tweeté le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Une explosion suivie d’un incendie ont fait au moins 7 morts dans les Pyrénées-Orientales. J’interromps mon déplacement à Montpellier pour me rendre sur place. J’apporte tout mon soutien aux services de l’Etat mobilisés et aux habitants. Pensées aux victimes et à leurs proches. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2022

L’explosion a été suivie d’incendies dans les bâtiments adjacents. Les secours ont découvert cinq premiers corps sans vie dans les décombres de ces bâtiments, dont les rez-de-chaussée étaient occupés par une épicerie et un stand de restauration rapide.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’explosion, a indiqué le parquet à l’AFP. Le procureur a précisé à l’AFP que le bilan, toujours provisoire, était désormais de sept morts, dont deux enfants. Selon France Bleu, il semble que l’explosion se soit produite au rez-de-chaussée de cet immeuble, au niveau d’une épicerie sandwicherie. Des bouteilles de gaz ont été retrouvées aux abords de l’immeuble impacté sans que l’on puisse dire pour l’instant si elles sont à l’origine ou si elles ont aggravé l’explosion.