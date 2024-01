France: Sébastien Lecornu annonce une commande de 42 avions de combat Rafale

- Publicité-

La France va se doter de 42 avions de combat Rafale supplémentaires, a annoncé ce vendredi, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu.

Reconduit jeudi, au poste du ministre des Armées de la France, Sébastien Lecornu, a été très clair sur sa feuille de route: plus que jamais, la France doit se réarmer pour défendre ses intérêts, sa sécurité et sa souveraineté. Et, pour le mieux que l’on puisse dire, le chef de la Défense de l’Hexagone s’active d’ores et déjà, pour mener à bien sa feuille de route.

Ce vendredi, il a annoncé sur X, la commande de 42 avions de combat Rafale supplémentaires, au profit de l’armée de l’air française. Il s’agit d’un « investissement de plus de 5 milliards d’euros », selon le ministre.

« Une nouvelle étape décisive est franchie avec la commande de 42 Rafale pour l’armée de l’air ! C’est une excellente nouvelle pour notre souveraineté, notre sécurité et pour nos armées, qui bénéficieront de Rafale supplémentaires aux capacités opérationnelles modernisées », a tweeté Sébastien Lecornu.

— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) January 12, 2024

Notons que cette commande, prévue de longue date et inscrite dans le budget 2023, porte à 234 le nombre de ces appareils commandés par Paris depuis le lancement du programme.