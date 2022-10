France: scandale à la FFF, affaire Pogba… Didier Deschamps lâche ses vérités

A quelques jours de l’annonce de sa liste pour le Mondial 2022, Didier Deschamps a accordé un entretien à Brut, au cours duquel il a évoqué l’actualité autour de l’équipe de France. Il a abordé entre autres le scandale survenu à la FFF et l’affaire Pogba.

Le 9 novembre prochain, le sélectionneur de la France, Didier Deschamps, va rendre publique sa liste de joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). En attendant de dévoiler les noms des joueurs avec qui il se déplacera au Qatar, le technicien français a accordé un entretien à Brut, dans lequel il a évoqué plusieurs actualités impliquant directement ou non les Bleus.

Le technicien français est notamment revenu sur les révélations de So Foot sur la FFF et son président Noël Le Graët. Dans son édition parue le jeudi 8 septembre, le magazine français a fait de graves révélations sur la Fédération française de football, notamment des sms à caractère sexuel envoyés par le président Noël Le Graët à des actuelles et anciennes salariées. Pour DD, il ne faut rien croire de cela.

« On est dans le buzz permanent, les réseaux sociaux. Je n’y suis pas, je suis déconnecté de ça. (…) Souvent, trop souvent, de plus en plus, on s’appuie sur des infos qui ne sont pas des infos. Et la vérité il n’y en a qu’une. Il y a plusieurs versions, mais qu’une vérité. (…) En ce qui concerne l’aspect sportif et ce qui a été dit sur l’aspect sportif, il y a des choses qui sont lunaires, qui sont inexistantes. Mais parfois c’est comme ça. Je ne vais pas remettre en cause. A qui on accorde du crédit ? Moi j’ai bien vu.

J’ai eu l’occasion d’être dans les médias, et je l’ai fait pour ça à un moment – je ne suis pas resté longtemps – pour voir comment on traite l’actualité. Déjà à l’époque, maintenant ça s’est développé avec la multiplication des médias, comment certains peuvent avoir la certitude de détenir la vérité parce que le copain du copain, il paraît, on m’a dit, et c’est comme ça ? De s’attribuer une vérité qui n’est pas. Vous ne pouvez pas. Ce n’est pas possible à l’extérieur que vous ayez les éléments dont nous on dispose à l’intérieur », a-t-il déclaré.

Didier Deschamps est également revenu sur l’affaire Pogba qui continue de défrayer la chronique en France. Le champion du monde 1998 balaie de la main, les révélation au sujet d’un supposé maraboutage de Kylian Mbappé et assure être en contact permanent avec Paul Pogba.

« C’est la seule et unique affaire, où il est victime. Quelqu’un qui est victime dans une affaire… (Concernant l’histoire du marabout avec Mbappé:) Oui, non, c’est pas des rumeurs, ce sont des choses erronées. Après, si vous voulez créer des histoires dans les histoires… La seule histoire qui est désormais entre les mains de la justice et d’ailleurs depuis que c’est le cas, avec deux juges d’instruction, il y en a beaucoup moins qui parlent, et qui disent de bêtises.

Il est victime. Que ça a été un moment très difficile pour lui, oui. J’échange régulièrement avec lui. C’est quelqu’un qui a un gros mental. Évidemment, lié à sa blessure, c’est pas facile à gérer. Mais psychologiquement, il va bien. » Didier Deschamps semble vouloir protéger son groupe, à quelques semaines du coup d’envoi du Mondial 2022. Pour rappel, la France lancera sa compétition contre l’Australie le 22 novembre.