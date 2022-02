France / Russie: Emmanuel Macron attendu à Moscou pour une rencontre avec Vladimir Poutine

Emmanuel Macron rencontre le président russe Vladimir Poutine ce lundi 7 février à Moscou, et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky le lendemain à Kiev.

Le président français, Emmanuel Macron, prompt aux coups diplomatiques, monte en première ligne dans la crise ukrainienne, non sans risques face à l’intransigeance du maître du Kremlin. Dans la crise ukrainienne toutefois, Emmanuel Macron avance prudemment, en prenant soin de consulter à chaque étape ses alliés. Après une série d’échanges téléphoniques avec ses homologues russe, Vladimir Poutine, et ukrainien, Volodymyr Zelensky, le chef de l’État est attendu lundi 7 février à Moscou et demain à Kiev.

En effet, d’après les médias les deux hommes se sont déjà entretenus à trois reprises et se préparent à se rencontrer face-à-face en Russie pour tenter de désamorcer la crise autour de l’Ukraine.

Depuis plusieurs semaines, Européens et Américains s’inquiètent de voir des dizaines de milliers de soldats à la frontière de l’Ukraine en vue d’une potentielle invasion. Alors que le président français assume actuellement la présidence tournante de l’Union européenne, cette rencontre avec Poutine est d’une importance capitale pour éviter une guerre.

D’après un compte rendu des échanges téléphoniques entre les deux Présidents, Poutine affirme ne pas vouloir envahir son voisin, contrairement à ce qu’elle a fait en 2008 en Géorgie et en 2014 en Crimée. C’est aussi l’occasion pour les leaders de se rencontrer pour la première fois depuis l’été 2019.