France : Roberto De Zerbi quitte l’OM d’un commun accord

L’Olympique de Marseille et son coach, Roberto De Zerbi, ont décidé de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord durant la nuit du mardi 10 au mercredi 11 février. Cette séparation intervient après la lourde défaite concédée par les Phocéens face au Paris Saint-Germain (5-0), le dimanche 8 février en championnat.

Dans un communiqué diffusé par le club, il est précisé qu’une concertation entre les différents acteurs de la direction a conduit à cette orientation. Les dirigeants ont jugé nécessaire d’opérer un changement à la tête de l’équipe première afin de tenter de répondre aux difficultés observées.

Le texte officiel insiste sur le caractère collectif et difficile de la décision, prise au terme d’une réflexion approfondie. Le club justifie ce choix par la volonté de protéger ses intérêts sportifs pour la suite de la saison et de mieux affronter les enjeux à venir.

Suites immédiates

Le communiqué ne détaille pas encore les étapes suivantes ni l’identité d’un éventuel remplaçant. La période qui suit va permettre à la direction marseillaise d’évaluer les options possibles pour assurer la direction sportive de l’équipe première, tandis que les supporters et observateurs attendent des précisions sur la feuille de route pour les prochaines rencontres.

