France : Résultats municipaux — la gauche conserve les métropoles, le RN progresse dans les villes moyennes

Le second tour des élections municipales s’est déroulé dimanche 22 mars en France et a livré des configurations contrastées selon les territoires.

Dans les grandes agglomérations, les majorités sortantes ont souvent résisté : la gauche et les écologistes conservent plusieurs capitales régionales, tandis que le Rassemblement national confirme ou renforce des ancrages dans des communes de taille moyenne.

À Paris, le candidat socialiste l’emporte et la capitale reste à gauche. À Marseille, le maire sortant est reconduit, et à Lyon l’exécutif écologiste conserve la mairie. Nantes voit la maire sortante retrouver le siège qu’elle occupait.

Dans d’autres villes intermédiaires, le Rassemblement national engrange des victoires et consolide des positions acquises lors des précédents scrutins ; des listes de gauche obteniennent aussi des succès locaux.

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Les principales agglomérations confirment en grande partie les équilibres politiques déjà en place après le précédent mandat : les listes de gauche et écologistes, souvent en coalition, réussissent à conserver des majorités malgré des affrontements parfois serrés sur le plan local.

Dans des cités comme Lille, le candidat arrivé en tête s’impose, et au Havre l’édile sortant, ancien Premier ministre, est réélu. À Bordeaux, la victoire d’un candidat soutenu par la majorité présidentielle traduit un glissement dans une municipalité tenue précédemment par les écologistes.

Sur le terrain des communes intermédiaires, le Rassemblement national maintient ou prend pied dans plusieurs municipalités : Perpignan confirme son équipe municipale RN, Carcassonne bascule en faveur du parti, et à Nice un élu allié du RN remporte la mairie face à l’ancien maire. Des résultats localement contrastés apparaissent également, comme à Roubaix où une liste soutenue par La France insoumise domine le scrutin municipal.

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