France : Rachida Dati quitte le gouvernement pour se présenter aux municipales à Paris

Rachida Dati a annoncé, mercredi 25 février, qu’elle avait remis sa lettre de démission du gouvernement au président Emmanuel Macron afin de se consacrer entièrement à sa campagne pour la mairie de Paris. La ministre de la Culture a expliqué vouloir se focaliser sur cette échéance électorale qu’elle juge déterminante pour la capitale.

Invitée sur BFMTV, la candidate soutenue par la droite a assuré vouloir profondément transformer la ville et améliorer le quotidien des habitants. Elle a précisé avoir quitté ses fonctions plus tôt dans la journée pour se lancer à plein temps dans la course municipale.

Dans un communiqué, l’Élysée a rendu hommage au travail accompli par Mme Dati au cours des deux dernières années. Le chef de l’État l’a remerciée pour son action au service des Français et lui a souhaité du succès dans la campagne qu’elle entreprend désormais.

Ce départ intervient à un peu moins de trois semaines du premier tour des élections municipales, un calendrier qui explique l’urgence de son choix : concentrer ressources et énergie sur la compétition pour la mairie plutôt que sur des responsabilités ministérielles.

Un tournant politique pour la capitale

La décision de l’ancienne magistrate marque une étape importante pour la droite parisienne, qui place dans cette candidature de grands espoirs pour reconquérir la gestion de la ville. En quittant son portefeuille à la Culture, Rachida Dati met fin à ses obligations ministérielles afin d’intensifier ses déplacements et ses rencontres avec les électeurs parisiens.

Dans les jours qui viennent, elle devrait multiplier les rendez-vous publics et les interventions médiatiques pour exposer son projet municipal et tenter de rassembler les soutiens nécessaires avant le scrutin. Le camp concurrent observe désormais de près l’évolution de sa campagne et ses répercussions sur l’équilibre politique local.